A primit o scrisoare emoționantă de la fosta iubită. Răspunsul tânărului a devenit viral pe Internet

Nick Lutz, un student din Florida, a devenit celebru pe Internet după ce a postat o scrisoare de patru pagini de la fosta lui iubită, pe care a corectat-o cu un marker roșu, ca la școală.

În lunga scrisoare, fata își cerea scuze pentru toate neplăcerile create și îi cerea să se împace. În ciuda cuvintelor emoționante și a declarațiilor de dragoste pe care i le-a scris, Nick nu a fost impresionat de scrisoare și s-a decis să expună pe Internet greșelile gramaticale și cele de logică pe care le-a făcut fosta lui iubită.

Fără să stea prea mult pe gânduri, băiatul a corectat cu un marker roșu cele patru pagini ale scrisorii, apoi a postat-o pe toate mediile de socializare.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil

— Nick Lutz (@NickLutz12) February 17, 2017