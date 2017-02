A avut un accident oribil de mașină imediat după ce s-a logodit. Nu se aștepta la ce a urmat

Auzim de multe ori că dragostea este oarbă. Cei mai mulți dintre noi nu credem această vorbă bătrânească. O tânără a povestit cum a aflat pe pielea ei, cât de adevărată este această frază.

“M-am îndrăgostit. Iremediabil. Definitiv. Fără drept de apel.

M-am simțit ca în Romeo și Julieta când părinții mei nu au fost de acord cu el, pentru că e prea sărac.

El nu a renunțat. M-a curtat și pe mine și pe părinții mei. În timp, părinții meu au descoperit că e un bărbat bun și demn, exact cum meritam.

Bărbatul pe care îl iubeam a decis să strângă bani pentru a-mi oferi nunta visurilor mele, așa că a plecat în străinătate pentru un an, să muncească pentru a ne clădi viața împreună.

Cu o săptămână înainte să plece, a îngenuncheat și m-a cerut de soție. Am decis să ne căsătorim după ce se întoarce.

Mi s-a rupt sufletul când mi-am luat la revedere pe aeroport. Pe drumul către casa am plâns și am fost distrasă. Din păcate, asta era să mă coste viața. Am avut un accident de mașină.

Când m-am trezit, eram la spital. Am văzut-o pe mama plângând. Ceva nu era deloc în regulă.

Am aflat mai târziu că suferisem lovituri puternice la cap și care mi-au afectat funcționarea nervilor ce controlează mușchii feței. În plus aveam diverse fracturi și răni pe tot corpul.

Fața mea, tenul meu tânăr era distrus. Eram un monstru! Prima oară când m-am văzut în oglindă am avut un șoc. Ieri eram frumoasă, azi sunt un monstru.

În acel moment am decis să rup logodna. Nu puteam să îi distrug și lui viața. Știam că nu o să mă mai vrea așa. Am decis să-l uit, să nu-l mai văd vreodată.

El mi-a trimis mesaje, a încercat să mă sune și mi-a trimis scrisori. Nu am vrut să-i răspund.

Într-o zi, mama a intrat la mine în cameră și mi-a spus că s-a întors. I-am zis mamei să nu-i spună despre ce s-a întâmplat, să nu-i spună că sunt acasă.

Mama mi-a zis că se însoară și mi-a întins o invitație. Am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Am crezut că mor. Atunci mi-am dat seama că încă îl iubeam.

Am deschis plicul cu mare tristețe în inimă. Pe invitație eram trecută ca viitoare mireasă. Confuză, am întrebat-o pe mama dacă asta e o glumă.

Atunci a intrat în dormitor. Zâmbea și mi-a adus un buchet de flori. A îngenuncheat lângă pat și m-a cerut iar de soție.

Mi-am acoperit fața și i-am spus să iasă. Că sunt urâtă.

Mi-a zis că mama i-a trimis poze cu mine în ultimul an. Mi-a zis că nimic nu s-a schimbat între noi.

– Ești aceeași persoană pe care o iubesc. Ești la fel de frumoasă, pentru că eu te iubesc”

