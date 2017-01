A aflat că își pierde memoria și i-a trimis soției cea mai emoționantă scrisoare de dragoste

Avea o familie frumoasă, o meserie la care visează jumătate din tinerii de astăzi, faimă și bani. Numai că soarta i-a dat o lovitură neașteptată. Este vorba despre Ben Utecht, fostul campion de Super Bawl, care s-a retras din NFL din cauza numeroaselor lovituri la cap primite.

Starea fostului jucător de fotbal american se degradează pe zi ce trece, iar cele mai dragi amintiri ale sale au început să fie tot mai vage. Din acest motiv, început să le scrie scrisori soției și fiicelor sale. Mii de rânduri în care își exprimă trăirile, bucuriile, spaima și dorința de a fi totul ca înainte.

Așa s-a născut „Counting the Days While My Mind Slips Away/ Numărând zilele în timp ce amintirile îmi dispar”, o carte motivațională în care Ben Utecht povestește drama prin care trece.



Conștient de faptul că într-o zi nu o să își mai amintească numele soției sau al fiicelor sale din cauza loviturilor la cap, Ben și-a pus toată dragostea pentru soția și fiicele lui într-o melodie emoționantă intitulată „You Will Always Be My Girl/ Veți fi întotdeauna fetele mele”:

„Sunt aici numărând zilele în timp ce amintirile îmi dispar

O să vă păstrez cu mine cât de mult pot

Poate că nu îmi voi aminti numele voastre sau mirosul unei ploi de vară

Dar o să știu că sunteți voi atunci când vă voi vedea zâmbetele și vă voi auzi râzând

Veți fi întotdeauna fetele mele pentru că sunteți sensul vieții mele

Și orice va aduce ziua de mâine, veți rămâne fetele mele

Încă vă pot simți aici, dincolo de toate lacrimile

Unde iubirea face ce face și rămâne, da, iubirea va rămâne

Iubirea voastră a făcut din mine un om complet

Și orice va aduce ziua de mâine, veți rămâne fetele mele.”

