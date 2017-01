7 alimente cu multă Vitamina C. Mai multă decât portocalele

Alimente cu multă Vitamina C – toată lumea le caută în această perioadă rece, în care virozele sunt în floare. Asta deoarece toată lumea știe că lămâile și portocalele conțin multă Vitamina C, iar aceasta face bine la răceală. Dar, în afara citricelor, există alte alimente cu multă Vitamina C, mai multă decât portocalele și pe care le găsești ușor pe tot parcursul anului.

Vitamina C sau acidul ascorbic, numită și vitamina antiscorbutică, este o substanță vitală organismului, cu un puternic efect reducător. Prin această însușire, participă la protejarea de oxidare a altor vitamine (A și E), la prevenirea acumulării de peroxizi și radicali liberi în organism și favorizează absorbția fierului din intestin. O altă funcție importantă a vitaminei C este cea legată de formarea colagenului, un component de bază al țesuturilor și celulelor. În plus, vitamina C mărește rezistența organismului față de efectul toxic al unor medicamente sau al substanțelor chimice din mediu, ea fiind necesară și în cazul celor care fac efort muscular mărit, dar și în perioada în care ne confruntăm cu frigul, din cauza metabolismului mai accelerat.

Contrar credinței populare, Vitamina C nu ne protejează de răceală, dar ne poate ajuta să scurtăm durata bolii.

Doza zilnică recomandată de Vitamina C este de 60-90 mg pentru un adult, ajungând să se dubleze în cazul femeilor care alăptează. Fumătorii trebuie să suplimenteze cu minimum 35 mg această cantitate față de nefumători.

Alimente cu multă Vitamina C

Primele alimente bogate în Vitamina C care îți vin în minte sunt citricele, nu-i așa? Dar, cu numai 60 mg de Vitamina C la 100 g de produs consumabil, portocalele abia se situează pe la mijlocul topului. Lămâile stau ceva mai bine, ajungând la 75 mg de Vitamina C. Există însă alte fructe și legume mult mai valoroase din acest punct de vedere. Descoperă-le în galeria foto.

