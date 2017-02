4 semne ca soțul tău se gândește la divorț

E cam greu să îți dai seama ce gândește soțul tău. Poate e mai tăcut când se simte stresat sau poate disimulează și nu vrea să te îngrijoreze. Sunt, totuși câteva semne că soțul tău are gânduri serioase și căsnicia ta poate fi în pericol.

Vrea să dormiți separat

Majoritatea cuplurilor împart patul. Sunt câteva circumstanțe care împiedică acest lucru, unul dintre copii este bolnav, are coșmaruri, unul dintre parteneri sforăie etc. Dar, când această schimbare nu are niciun motiv serios și soțul tău nu dorește să mai doarmă lângă tine înseamnă că aveți probleme. Intimitatea și apropierea dată de împărțirea patului conjugal sunt vitale pentru o relație.

Nu vrea să vorbească despre concepția unui copil

Dacă la începutul relației ați vorbit despre copiii și ați fost de acord cu planificare lor, ar trebui să îți faci grijă dacă soțul tău amână mereu acest moment. Pot exista motive serioase, schimbarea locului de muncă, schimbarea locuinței, îmbolnăvirea unui membru al familiei etc. Dacă aceste motive nu există, discută cu partenerul tău și nu insista în legătură cu o posibilă sarcină.

A acceptat un transfer sau o plecare în delegație

Soțul tău a acceptat un transfer temporar sau o plecare în delegație mai îndelungată fără să discute cu tine înainte? Aveți probleme! Distanța este responsabilă pentru ruperea multor relații. Dacă nu aveți probleme financiare grave înseamnă că soțul tău vrea să păstreze distanța între voi doi.

A slăbit

Scăderea în greutate și preocuparea pentru o viață sănătoasă poate fi semnul că soțul tău își caută pe altcineva sau a găsit pe altcineva deja și se pregătește de divorț. O decizie legată de stilul de viață este luată împreună de cei doi parteneri, nu doar de unul singur.

