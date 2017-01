Pielea de sub ochi este foarte sensibilă și, în funcție de culoarea pielii tale și de subtonul pe care îl ai, trebuie să îți ajustezi nuanța anticearcănului astfel încât să acoperi cu succes orice mică imperfecțiune, fără să riști însă să ți se strângă produsul în pliurile pielii fine de sub ochi. Mai jos am făcut selecția celor 4 anticearcăne care sunt cu adevărat eficiente.

Anticearcăn Impeccable Concealer 323, 113 lei, Evagarden (exclusiv în Douglas)

Anticearcăn Blur the Lines Concealer, 43,4o lei, Bourjois

Anticearcăn Affinitone, 27,74 lei, Maybelline New York

Anticearcăn Camouflage, 105 lei, Collistar

