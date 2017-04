3 detalii din filmul “Iisus din Nazareth”, pe care aproape nimeni nu le-a remarcat până acum

Așa cum filmul “Singur acasă” este nelipsit de pe micile ecrane în perioada Crăciunului, miniseria lui Franco Zeffirelli, “Iisus din Nazareth”, se difuzează în România, în perioada Paștelui, de mai bine de 10 ani.

Pentru că și anul acesta o să putem vedea la TV filmul, a venit momentul să vorbim despre niște detalii pe care foarte puțini oameni le-au remarcat până acum.

Greșeli de montaj trecute cu vederea, din filmul “Iisus din Nazareth”

Iisus are răni pe picioare, deși fusese biciuit doar pe spate

Într-un cadru în care îl putem vedea pe Iisus răstignit pe cruce, filmat din spate, acesta are foarte multe răni pe picioare. Mai mulți fani ai filmului, care au urmărit cu atenție secvență după secvență spun că aici apare o neconcordanță majoră, pentru că Iisus fusese biciuit doar pe spate, înainte de a fi crucificat.

Iisus clipește

O altă greșeală, trecută cu vederea la montaj, are legătură cu scena în care Iisus este coborât de pe cruce. Din cauza faptului că în scena respectivă plouă, Robert Powell, actorul care îl joacă pe Iisus, clipește. Acest detaliu ar fi trebuit tăiat la montaj, având în vedere că Iisus era mort în momentul în care a fost dat jos de pe cruce.

Rănile de pe pieptul și de pe spatele lui Iisus apar și dispar, în aceeași scenă

În scena în care soldații romani îl biciuiesc pe Iisus, la un moment dat se poate vedea că acesta nu are niciun semn pe spate. Apoi cadrul se schimbă, iar Iisus are dintr-o dată o rană foarte mare pe umăr, deși nu are nimic pe piept. Un cadru mai târziu, când Iisus merge spre Pilat, pieptul său este plin de răni.

“Iisus din Nazareth”, un film care a scris istorie

În ciuda acestor mici greșeli de montaj, “Iisus din Nazareth” rămâne unul dintre cele mai apreciate filme, pe această temă. Pelicula a câștigat de-a lungul timpului foarte multe premii, iar regizorul Franco Zeffirelli a dovedit încă o dată, cu acest film, că merită să fie considerat unul dintre cele mai mari nume din istoria cinematografiei mondiale.

Franco Zeffirelli are acum 94 de ani și trăiește la Roma.

Foto: Northfoto