3 aspecte ce îi determină pe angajați să rămână loiali unei companii. Sunt mai importante și decât salariul

Când vine vorba despre împlinirea profesională, nu doar salariul este important, ci și o mulțime de alți factori.

Locul de muncă nu este doar un mijloc de a ne asigura traiul de zi cu zi, ci o parte esențială din viața fiecăreia dintre noi, în care ne implicăm totalmente. Reușitele de la serviciu sunt extrem de importante pentru orice persoană, iar ele nu țin doar de suma cu care suntem remunerați. Iată care sunt aspectele care par să cântărească mai mult decât salariul și cărora angajatorii ar trebui să le acorde o atenție sporită:

Mulțumirile și micile atenții le arată angajaților că sunt prețuiți

Orice angajator se așteaptă ca salariații să fie proactivi și să facă un pic mai mult decât îndatoririle de bază. Cum ar spune englezii, se așteaptă ca ei să „go the extra mile”. Ei bine, acest principiu se aplică în ambele direcții, și angajații așteaptă la rândul lor acel ceva în plus din partea companiei.

El poate veni sub forma unor aprecieri rostite sau sub forma unor cadouri la ocazii speciale. Astfel de tichete oferite de 8 martie, Paște sau diverse alte ocazii le arată că angajatorul îi apreciază. În plus, tichetele sunt scutite de plata taxelor salariale și a impozitului pe venit și pot fi folosite pentru achiziționarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, cosmetice, bijuterii, jucării și o mulțime de alte lucruri. Este tipul de cadou de care se pot bucura absolut toți angajații, indiferent de funcția lor și un gest care nu va trece neobservat.

Managerul și echipa din care fac parte, printre factorii de seamă care determină o persoană să rămână într-o companie

Se spune că oamenii nu părăsesc firme, părăsesc manageri. Sunt cele mai importante personaje când vine vorba de mulțumirea angajaților. Ei trasează direcțiile echipei și ale tuturor indivizilor care fac parte din ea și de aceea joacă un rol extrem de important în loializarea angajaților. Ce înseamnă asta? Că ei ar trebui aleși cu mare grijă și că ar trebui analizate nu doar aptitudinile profesionale, ci și cele sociale.

Un alt lucru important este echipa, al cărei succes este determinat, în definitiv, tot de manager. O echipă în care comunicarea este facilă, în care există unitate în opiniile legate de etica și ritmul de lucru și în care fiecare membru are un rol bine stabilit nu va fi părăsită cu una, cu două. Astfel de echipe se obțin cu un manager bun, dar și cu o alegere foarte atentă a membrilor săi.

Dezvoltarea profesională și șansele de avansare joacă și ele un rol esențial

Nimeni nu-și dorește un loc de muncă în care să se plafoneze și în cadrul căruia să nu mai aibă nimic nou de învățat. Este foarte important ca angajaților să li se ofere posibilitatea de creștere profesională, fie prin cursuri și ateliere, fie prin proiecte care să presupună noi provocări pentru ei și care să le ofere posibilitatea de a învăța mai multe.

Importante sunt și oportunitățile de avansare în funcție. Când în companie nu mai există loc de creștere și o funcție în care să poată să pună în aplicare noi aptitudini, poate de manager, este firesc ca un angajat să încerce să găsească o altă organizație, care să îi ofere șansa de a face mai mult.

Desigur, nu spunem sub nicio formă că venitul lunar nu este important, ci doar că există și alte aspecte care determină angajații să rămână într-o companie pe termen lung. Care sunt factori care contează pentru tine cel mai mult la serviciu?

Sursa foto: Shutterstok