După ultima noastră întâlnire cu Adela și Radu de-acum un an și jumătate, de dinainte de nunta lor feerică, a mai apărut un personaj important în poveste – Alexandru. Are doar câteva luni și câțiva zeci de centimetri, e blond și râde mult. Și de-abia așteptăm să-i luăm primul interviu. Dar, până atunci, i-am lăsat pe părinții lui să vorbească și pentru el. Află totul despre Adela Popescu, Radu Vâlcan și fiul lor, Alexandru. (Foto: Marius Bărăgan/UNICA)



Revista Unica i-a urmărit pe Adela Popescu și pe Radu Vâlcan încă de la începutul rela-ției lor. S-au îndrăgostit pe platourile de filmare la Acasă TV, unde schimbau bilețele ca doi liceeni îndrăgostiți. |n urmă cu câțiva ani i-am avut pe coperta Unica în ipostaza de amanți, într-o cameră de hotel. Anul trecut au apărut pe coperta revistei cu ocazia nunții lor „forest-glam“ din Munții Buzăului, de la Hadar Chalet, un loc de poveste. Acum, iată-ne în compania celui de-al treilea și cel mai iubit membru al familiei, micuțul Alexandru, care a apărut în burta mamei lui la o lună după cununia religioasă. E frumos să vezi cum evoluează o poveste de dragoste, cum Alexandru era la început doar o privire, un bilețel, o strângere de mână, apoi un sărut, un jurământ, o inimă și, mai apoi, un om în carne și oase cu opinii ferme – deocamdată, doar în privința somnului și a orelor de masă. Dar sper să-i luăm un interviu propriu-zis juniorului la următoarea copertă Unica. Până atunci, îl puteți admira în fotografiile alăturate, la prima lui sesiune foto pentru o publicație, în compania esențială a părinților lui. Laședința foto s-a comportat aproape ca un adult, așa de cuminte a fost! Bine… cu excepția unor scutece udate, a unei regurgitări și a unor scurte reprize de somn adânc, inevitabile la frumoasa vârstă de aproape cinci luni. Iar Adela și Radu sunt adorabili ca proaspeți părinți! Adela radiază, iar lui Radu îi strălucesc ochii de încântare când vorbește despre cel mic. E frumos să vezi fericirea în stare pură!

Înainte de nunta voastră, v-am întrebat de copii și erau în plan. Iată că Alexandru nu s-a lăsat prea mult așteptat…

Adela: Într-adevăr, aveam deja această imagi-ne în fața ochilor. Maturitatea relației noastre ne-a dus în situația de a ne dori un copil. Practic, era exact ceea ce ne lipsea, tabloul perfect. Alexandru a sosit în viața noastră la momentul potrivit, când ne-am dorit și, mai ales, când și-a dorit EL. Foarte frumos a fost că, deși putea să apară oricând, a apărut imediat după cununia religioasă. Chiar în luna următoare.

Cum ai resimțit sarcina, Adela? Dar tu, Radu, ca viitor tată?

Radu: O sarcină este pe măsura dorinței. Este intensă, durează o veșnicie, este arzătoa­re. Eu, paranoic din fire, am fost mereu preocupat ca puiul nostru să dispună de cele mai bune condiții. Recunosc, am terorizat-o în unele momente pe Adela. Dacă ar fi fost după mine, ar fi stat numai în casă, la căldurică. Evident, am exagerat, dar asta dintr-o dorință extremă ca ei doi să fie cât mai protejați. Altfel, a avut-o ușoară și foarte frumoasă.

Adela: Vai, Radu a fost criminal în perioada aceea! Nu m-a mai lăsat să conduc din luna a cincea. Să mă urc în vreun taxi nici nu mai putea fi vorba și singura activitate cu care a fost de acord total a fost emisiunea „Vorbește lumea“ (Pro TV). Pentru celelalte, spectacolele de teatru din turneu și câteva spectacole promise cu DJ Project au fost o negociere permanentă. Dar era adorabil, sincer! Cred că orice femeie își dorește alături un bărbat atât de implicat și de devotat cum a fost Radu în perioada aceea.

Ce fel de gravidă ai fost, Adela? Tu cum ai perceput-o, Radu?

Radu: Îmi aduc aminte că am lipsit o lună de-acasă, am avut filmări, iar ea m-a așteptat la aeroport. Deja se vedea burtica. Am regăsit-o la fel de frumoasă, radia. M-am în-drăgostit de Adela la filmări, diminețile, când am început s-o văd nemachiată, obosită, dar fericită. Așa este ea, împlinită și asumată în fiecare zi. Asta i-a transmis și puiului nostru.

Adela: Am fost o gravidă extrem de fericită. Ne-am dorit acest copil, a venit la momentul potrivit și faptul că nu am avut grețuri sau alte neplăceri, toate astea mă fac să pot afirma că a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Mă simțeam frumoasă, importantă. Părul strălucea, pielea la fel, ochii erau luminoși… Ce să mai, a fost minunat!

Știu că ai ales să naști natural…

Mi-am dorit mult. De fapt, nu m-am gândit niciodată că voi naște altfel. Cezariana era pentru noi o variantă doar dacă, Doamne ferește, ar fi apărut probleme. Dar, trecând printr-un travaliu foarte greu și lung, pot spune că doar dorința mea puternică de a naște natural m-a facut să nu cedez și să nu intru în sala de operație. Cred că mămicile care nu sunt convinse sută la sută că asta vor ajung să nască prin cezariană. Ceea ce nu este nicio problemă. Dar ceea ce a rămas în sufletul meu din lupta aceea crâncenă pe care am dus-o eu și fiul meu, din începutul și sfârșitul așa cum le-a lăsat natura, din rugăciunile cu lacrimi în ochi ca totul să fie bine în timpul travaliului, din sentimentul pe care l-am simțit când mi l-au pus pe piept… A meritat fiecare secundă. Mă simt mai puternică de atunci. Aș vrea să mulțumesc Ancăi Sultan, medicul meu, moașei Adina, care a fost alături de mine la fiecare respirație, și tuturor celor care ne-au însoțit în aventura aceasta. Ai nevoie de oameni ca să naști oameni!

Cum a fost prima zi acasă cu fiul vostru?

Radu: Am fost extrem de stresat. Mi-aș fi dorit să stăm cât mai mult în maternitate. Am fost la curs prenatal, m-am documentat în fel și chip înainte de naștere, sfaturi peste sfaturi, degeaba. Până la urmă, totul vine din instinct, nimic mai mult.

Adela: Prima săptămână a fost „pe panică“. Ni se părea fragil, noi – neîndemânatici. Nu știam cum trebuie să arate scaunul, dacă mănâncă cât trebuie, dacă e normal să regurgiteze. |mi amintesc că a început să su-

ghită chiar în prima oră când am ajuns acasă. Vai, ne-au apucat trepidațiile! Am sunat-o pe moașa Angela să ne spună ce e de făcut. A zâmbit și ne-a spus că e perfect normal și să-l pun puțin la sân și îi va trece. Așa a fost.

Adela, spuneai că te-ai schimbat total de când ai devenit mamă. Povestește-ne despre ce e vorba.

M-am schimbat mult. Dar a fost o evoluție firească. Pe de altă parte, Alexandru a scos din noi doar ce este bun. Asta și pentru că el este foarte cuminte. Activ, extrem de vesel, dar cuminte. Cred că un bebeluș cu colici, sau pur și simplu mai plângăcios, poate scoate ce e mai rău din părinții lui în acea periodă. Asta pentru că neputința de a-l alina te frustrează, iar nesomnul face ravagii. Cuplurile trec prin grele încercări în acele perioade. Din fericire, noi am fost feriți, deși poate am fi gestionat corect și o situație de acest gen. Nu știu, vedem la al doilea.

Dar pe tine, Radu? Cum te-a schimbat băiatul?

Adela spune că m-am maturizat. Probabil că nu mai sunt atât de înverșunat, nu mă mai preocupă lucrurile inutile, nu mă mai consum atât de mult.

Radu, cum ai vrea să fie Alexandru?

Să fie la fel de vesel ca Adela, să fie generos, să fie demn. Este un copil care deja are perso-nalitate. Dacă ar lua jumătate de la Adela, ar fi perfect, n-aș avea emoții.

Adela?

Mi-ar plăcea să ia corectitudinea și devotamentul lui Radu. Și, de ce să nu recunosc, și aspectul fizic. Că e frumușel, ce să mai…

Cum credeați că veți fi voi ca părinți înainte să apară cel mic?

Radu: Sunt exact așa cum îmi imaginam că o să fiu. Iubitor, paranoic, protector, iubitor, dar și paranoic (râde).

Adela: Are dreptate! (râde) Eu sunt mai relaxată decât speram. Ceea ce mă bucură enorm.

Care sunt lucrurile pe care le faci numai pentru tine acum, Adela?

Fac masaj destul de des și încă îmi aplic măști cu ulei de cocos pentru păr. Pentru că mama mea stă la noi acum și pentru că mama lui Radu este alături de noi de fiecare dată când avem nevoie, ne mai răsfățăm uneori și cu câte un film la cinema și, uneori, chiar și cu o cină în oraș. Rar, dar fac foarte bine pentru creier și suflet.

Care era relația ta cu hainele înainte de sarcină și care e acum?

Acum e foarte proastă (râde). Îmi vine să dau tot și să-mi cumpăr numai haine noi. Vreau lucruri colorate, sunt mai îndrăzneață. O să mă apuc cât de curând de o selecție serioasă. Prăpăd fac în dressing!

Te plângeai că te-ai „împănat“ puțin cu sarcina. Cum te simți acum, ți-ai stabilit vreun target se slăbit?

Am luat 18 kilograme. Multicel. Acum mai am de dat jos șapte pentru a ajunge la kilogra­mele de dinainte. Sper ca până la primăvară să-mi iasă. Nu pot ține regim, pentru că alăptez, așa că procesul va mai dura nițel.

Acum parcă e o întrecere între vedetele care devin mame să-și publice poze cu ele în ținute cât mai decoltate, imediat după naștere. De unde disperarea asta de a arăta ca și cum nu ar fi născut?

Adela: Nu știu ce să zic. Să arăți imediat după naștere ca înainte să rămâi însărcinată este „Wow!“. Pe de altă parte, sunt convinsă că asta creează frustrare în rândul femeilor cărora le este mai greu să slăbească. Și nu e vina nimănui. Din punctul ăsta de vedere, cred că este greșit. După ce că au acasă un omuleț care le mănâncă și ultima picătură de energie, vor mai avea pe cap și presiunea că, dacă X a putut, eu cum nu pot? Sau, mai rău, ca aceste critici să vină din rândul soților…

Radu, tu vei pleca în ianuarie în Thailanda pentru a filma un nou sezon „Insula iubirii“. Cum vei suporta distanța dintre tine și familie?

Am fost de curând plecat din țară pentru o săptămână și a fost înfiorător. Simțeam deja din avion că o să-mi fie foarte greu. Toată săptămâna a fost un calvar. Mi-a fost dor de tot universul meu. Cam despre asta este vorba.

V-ați păstrat din tabieturile de cuplu?

Radu: Mai mult sau mai puțin. Totul se în-vârte în jurul lui Alexandru acum. Hai să nu fim ipo­criți, viața se schimbă, atenția este în-

dreptată într-o singură direcție. |nainte, aveam o viață presărată cu niște filme săptămânale în oraș, o cină târzie și picantă, o noapte petrecută pe terasă, un vin de țară etc. Prezentul mă face să radiez, mă specia-lizez în bucătărie, beau același vin de țară, el se trezește, joacă, papa, treaba, apoi acasă, plimbărică, caca, pipi, schimbat, ne luăm în brațe, puiul meu, și tot așa. Mergem și acum la film, dar mai răruț, la fel și în oraș la masă. Tabieturile se schimbă, dragii mei. Veți vedea, merită.

Nu poate lipsi întrebarea „Vă mai doriți copii?“

Adela: Alexandru își dorește un frățior. Deci minim doi, o surioară și un frățior.

Radu: Nu știu dacă doi, dar unul, sigur!

Care sunt lucrurile voastre preferate care țin de casă și din casă?

Adela: Tot ce ține de mediul nostru ne liniștește. Canapeaua, cafeaua de dimineață… Totul. Când are timp, Radu mă duce la emisiune. Ne luăm cafea și povestim tot drumul. Chiar mi-a făcut de curând o declarație foarte frumoasă. A zis că-i place când e aglomerat, că e drumul mai lung și putem sta și mai mult de vorbă.

Citește și – Copii mofturoși: trucuri de la Jamie Oliver pentru a-i convinge să mănânce

Citește și – Ce au postat vedetele din România pe Instagram, de Sărbători