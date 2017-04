10 lucruri pe care nu le știai despre SMILEY

Anul acesta Smiley aniversează 10 ani de carieră solo pe care îi sărbătorește printr-un concert de 1 iunie la Arenele Romane și o mulțime de alte surprize. I-am propus un joc: să ne spună câteva chestii mai puțin cunoscute despre el. Iată ce am aflat:

Talentul tău ascuns… fluieratul.

Desertul preferat… Felia Minunată (o prăjitură pe care mi-o face mama la ocazii speciale).

Plăcerea vinovată… mă simt nevinovat.

Numele primei iubite… prima mea dragoste de la grădiniță se numea Simina.

Serialul la care te uiți acum… The Office și chiar acum am început Taboo.

Desenele animate preferate din copilărie... Looney Tunes.

Cea mai mare dezamăgire… sunt prea tânăr ca să am “cea mai mare” dezamăgire.

Cea mai tare reacție de la fani… Sore mi-a zis: “Fiică-mea, dacă îi pun Insomii, adoarme instant!”.

Sportul la care ești bun… tenis de câmp. Tocmai am vorbit cu Horia Tecău să ieșim la un tenis, după care m-am răzgândit!

Piese care nu au avut succesul pe care ți-l doreai… “Criminal” și “Nemuritori”.

Așadar, nu ne rămâne decât să așteptăm concertul aniversar de 1 iunie, în care ne promite multe suprize, invitați, efecte vizuale și speciale, să îl urmărim pe SmileyOmul pe canalul său de YouTube, să ne amuzăm cu GIFurile personalizate, să așteptăm, în fiecare lună pe data de 10, noile melodii la care lucrează deja intens. Și să-i dorim încă mulți ani la fel de muzicali!

Foto: The Storyalist

