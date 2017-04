10 cântece pe care le poți asculta când faci curățenia de primăvara

A venit vremea curățeniei de primăvară. Toată casa urmează să fie întoarsă pe dos și fiecare colțisor aspirat și dezinfectat. Dacă nu știi cum să te motivezi să începi această curățenie generală, ți-am pregătit un playlist cu cele mai bune cântece pe care le poți asculta atunci când faci curățenie.

Dă volumul mai tare și spor la curățenie!

Queen – Another bites the dust

Ce poate fi mai potrivit atunci când ștergi praful?

Eminem – Cleanin out my closet

Faci curățenie în dulapuri? Ascultă-l pe Eminem!

Christina Aguilera – Dirrty

Atacă mizeria din casă la fel cum atacă Christina Aguilera notele înalte.

Rihanna și Drake – Work

Pentru că și curățenia de primăvară e muncă grea.

Guns N’ Roses – Live And Let Die

Ai nevoie de puțină nebunie rock pentru a putea da cu aspiratorul, nu?

Jack Johnson – Washing Dishes

Și vasele trebuie spălate, nu?

Rose Royce ‎– Car Wash

Să nu uiți că trebuie să speli și mașina!.

Johnny Nash – I Can See Clearly Now

Atât îți spun, ai nevoie de această piesă atunci când speli geamurile!

Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody

Poți să dansezi cu mopul pe această piesa.

Beyoncé – Irreplaceable

Ești aproape de linia de finish! Trebuie să duci gunoiul!

